"Мамочка, папочка, я так люблю це життя". В Кривому Розі прощаються з хлопчиком, якого вбила Росія (фото)

Його намагалися врятувати лікарі, проте, на жаль, травми виявилися надто серйозними

Ракетний удар росіян по Кривому Рогу забрав життя дев'ятьох дітей та дев'ятьох дорослих. У понеділок, 7 квітня, в місті прощаються з 9-річним Германом Тріпольцем.

Про це повідомляє видання "Свої Кривий Ріг". Хлопчика ховають першим. Того вечора Герман грався з друзями у дворі. Його мама після попередження, що на місто летить ракета, побігла до сина. Проте жінка не встигла забрати його додому, від повідомлення до вибуху пройшли лічені секунди. Герман отримав травми голови та легень. Його намагалися врятувати лікарі, проте, на жаль, травми виявилися надто серйозними.

"Я його хрестила. Так шкода, що доводиться ще й хоронити. Золота дитина. Він так любив життя. Казав батькам: "Мамочка, папочка, я так люблю це життя". Ніколи не бешкетував, спокійний, врівноважений. Завжди розмовляли з ним як з дорослим", – розповіла хрещена мати Германа.

За словами рідних, Герман був молодшою і дуже бажаною дитиною. В нього є старша сестра Ілона, їй 29 років. Герман навчався в 3 класі, був старанним учнем та життєрадісною дитиною. Захоплювався збиранням "Лего" та машинами, любив їздити на риболовлю з батьком.

"Батьки втратили сенс життя", – каже рідна тітка Германа Тріпольця.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул назвав імена всіх криворіжців, яких вбила Росія 4 квітня. Після ракетного удару, армія РФ атакувала місто ще й безпілотниками.

Діти

Тимофій (3 роки)

Аріна (7 років)

Радислав (7 років)

Герман (9 років)

Аліна (15 років)

Данило (15 років)

Микита (15 років)

Костянтин (16 років)

Нікіта (17 років)

Дорослі

Марія Вовасова (79 років)

Віта Головко (56 років)

Дар’я Оніна (22 роки)

Сергій Самодін (67 років)

Сергій Смотолок (58 років)

Володимир Новіков (58 років)

Олег Дехтеренко (54 роки)

Вячеслав Реместо (33 роки)

Владислав Стихіляс (29 років)

Лариса Чернявська (55 років)

Олександр Горяйнов (57 років)

Як повідомляв "Телеграф", попри брехню росіян, що вони нібито вдарили по ресторану де нібито перебували військові, насправді приліт був значно ближче до дитячого майданчика, ніж до ресторану. З'явилося відео з камер спостереження закладу.