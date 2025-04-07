"Мамочка, папочка, я так люблю эту жизнь". В Кривом Роге прощаются с мальчиком, которого убила Россия (фото)

Его пытались спасти врачи, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными

Ракетный удар россиян по Кривому Рогу унес жизни девяти детей и девяти взрослых. В понедельник, 7 апреля, в городе прощаются с 9-летним Германом Трипольцем.

Об этом сообщает издание "Свої Кривий Ріг". Мальчика хоронят первым. В тот вечер Герман играл с друзьями во дворе. Его мама после предупреждения, что на город летит ракета, побежала к сыну. Однако женщина не успела забрать его домой, от сообщения до взрыва прошли считанные секунды. Герман получил травмы головы и лёгких. Его пытались спасти врачи, однако, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными.

"Я его крестила. Так жаль, что приходится еще и хоронить. Золотой ребенок. Он так любил жизнь. Говорил родителям: "Мамочка, папочка, я так люблю эту жизнь". Никогда не баловался, спокойный, уравновешенный. Всегда разговаривали с ним как со взрослым", — рассказала крестная мама Германа.

По словам родных, Герман был младшим и очень желанным ребенком. У него есть старшая сестра Илона, ей 29 лет. Герман учился в 3 классе, был усердным учеником и жизнерадостным ребенком. Увлекался собиранием "Лего" и машинами, любил ездить на рыбалку с отцом.

"Родители потеряли смысл жизни", – говорит родная тетя Германа Трипольца.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул назвал имена всех криворожцев, убитых Россией 4 апреля. После ракетного удара армия РФ атаковала город еще и беспилотниками.

Дети

Тимофей (3 года)

Арина (7 лет)

Радислав (7 лет)

Герман (9 лет)

Алина (15 лет)

Даниил (15 лет)

Никита (15 лет)

Константин (16 лет)

Никита (17 лет)

Взрослые

Мария Вовасова (79 лет)

Вита Головко (56 лет)

Дарья Онина (22 года)

Сергей Самодин (67 лет)

Сергей Смотолок (58 лет)

Владимир Новиков (58 лет)

Олег Дехтеренко (54 года)

Вячеслав Реместо (33 года)

Владислав Стихиляс (29 лет)

Лариса Чернявская (55 лет)

Александр Горяйнов (57 лет)

Как сообщал "Телеграф", несмотря на ложь россиян, что они якобы ударили по ресторану, где якобы находились военные, на самом деле прилет был значительно ближе к детской площадке, чем к ресторану. Появилось видео с камер наблюдения заведения.