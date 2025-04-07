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"Мамочка, папочка, я так люблю эту жизнь". В Кривом Роге прощаются с мальчиком, которого убила Россия (фото)

Автор
Елена Руденко
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Автор
Германа Трипольца хоронят первым Новость обновлена 07 апреля 2025, 13:31
Германа Трипольца хоронят первым. Фото Коллаж "Телеграф"

Его пытались спасти врачи, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными

Ракетный удар россиян по Кривому Рогу унес жизни девяти детей и девяти взрослых. В понедельник, 7 апреля, в городе прощаются с 9-летним Германом Трипольцем.

Об этом сообщает издание "Свої Кривий Ріг". Мальчика хоронят первым. В тот вечер Герман играл с друзьями во дворе. Его мама после предупреждения, что на город летит ракета, побежала к сыну. Однако женщина не успела забрать его домой, от сообщения до взрыва прошли считанные секунды. Герман получил травмы головы и лёгких. Его пытались спасти врачи, однако, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными.

"Я его крестила. Так жаль, что приходится еще и хоронить. Золотой ребенок. Он так любил жизнь. Говорил родителям: "Мамочка, папочка, я так люблю эту жизнь". Никогда не баловался, спокойный, уравновешенный. Всегда разговаривали с ним как со взрослым", — рассказала крестная мама Германа.

По словам родных, Герман был младшим и очень желанным ребенком. У него есть старшая сестра Илона, ей 29 лет. Герман учился в 3 классе, был усердным учеником и жизнерадостным ребенком. Увлекался собиранием "Лего" и машинами, любил ездить на рыбалку с отцом.

"Родители потеряли смысл жизни", – говорит родная тетя Германа Трипольца.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул назвал имена всех криворожцев, убитых Россией 4 апреля. После ракетного удара армия РФ атаковала город еще и беспилотниками.

Дети

  • Тимофей (3 года)
  • Арина (7 лет)
  • Радислав (7 лет)
  • Герман (9 лет)
  • Алина (15 лет)
  • Даниил (15 лет)
  • Никита (15 лет)
  • Константин (16 лет)
  • Никита (17 лет)

Взрослые

  • Мария Вовасова (79 лет)
  • Вита Головко (56 лет)
  • Дарья Онина (22 года)
  • Сергей Самодин (67 лет)
  • Сергей Смотолок (58 лет)
  • Владимир Новиков (58 лет)
  • Олег Дехтеренко (54 года)
  • Вячеслав Реместо (33 года)
  • Владислав Стихиляс (29 лет)
  • Лариса Чернявская (55 лет)
  • Александр Горяйнов (57 лет)

Как сообщал "Телеграф", несмотря на ложь россиян, что они якобы ударили по ресторану, где якобы находились военные, на самом деле прилет был значительно ближе к детской площадке, чем к ресторану. Появилось видео с камер наблюдения заведения.

Теги:
#Дети #Россия #Жертвы #Кривой Рог #Ракетный удар