"Мамочка, папочка, я так люблю эту жизнь". В Кривом Роге прощаются с мальчиком, которого убила Россия (фото)
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Его пытались спасти врачи, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными
Ракетный удар россиян по Кривому Рогу унес жизни девяти детей и девяти взрослых. В понедельник, 7 апреля, в городе прощаются с 9-летним Германом Трипольцем.
Об этом сообщает издание "Свої Кривий Ріг". Мальчика хоронят первым. В тот вечер Герман играл с друзьями во дворе. Его мама после предупреждения, что на город летит ракета, побежала к сыну. Однако женщина не успела забрать его домой, от сообщения до взрыва прошли считанные секунды. Герман получил травмы головы и лёгких. Его пытались спасти врачи, однако, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными.
"Я его крестила. Так жаль, что приходится еще и хоронить. Золотой ребенок. Он так любил жизнь. Говорил родителям: "Мамочка, папочка, я так люблю эту жизнь". Никогда не баловался, спокойный, уравновешенный. Всегда разговаривали с ним как со взрослым", — рассказала крестная мама Германа.
По словам родных, Герман был младшим и очень желанным ребенком. У него есть старшая сестра Илона, ей 29 лет. Герман учился в 3 классе, был усердным учеником и жизнерадостным ребенком. Увлекался собиранием "Лего" и машинами, любил ездить на рыбалку с отцом.
"Родители потеряли смысл жизни", – говорит родная тетя Германа Трипольца.
Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул назвал имена всех криворожцев, убитых Россией 4 апреля. После ракетного удара армия РФ атаковала город еще и беспилотниками.
Дети
- Тимофей (3 года)
- Арина (7 лет)
- Радислав (7 лет)
- Герман (9 лет)
- Алина (15 лет)
- Даниил (15 лет)
- Никита (15 лет)
- Константин (16 лет)
- Никита (17 лет)
Взрослые
- Мария Вовасова (79 лет)
- Вита Головко (56 лет)
- Дарья Онина (22 года)
- Сергей Самодин (67 лет)
- Сергей Смотолок (58 лет)
- Владимир Новиков (58 лет)
- Олег Дехтеренко (54 года)
- Вячеслав Реместо (33 года)
- Владислав Стихиляс (29 лет)
- Лариса Чернявская (55 лет)
- Александр Горяйнов (57 лет)
Как сообщал "Телеграф", несмотря на ложь россиян, что они якобы ударили по ресторану, где якобы находились военные, на самом деле прилет был значительно ближе к детской площадке, чем к ресторану. Появилось видео с камер наблюдения заведения.