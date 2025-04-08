"Эта рана никогда не заживет". В годовщину удара РФ по вокзалу в Краматорске Украина вспоминает жертв теракта (фото и видео)

РФ цинично попыталась обвинить в ударе Украину, но запуталась в собственной лжи

Цинический российский удар по вокзалу в Краматорске, унесший жизни 61 человека, в том числе и семерых детей, произошел ровно три года назад. 8 апреля 2022 года ракетой с надписью "За детей" россияне ударили по людям, ожидавшим очередного эвакуационного поезда. Кроме погибших, еще 121 человек был ранен.

"Обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске навсегда останется символом циничности и жестокости России. И эта рана никогда не заживает в наших сердцах. Помним. Отомстим. Победим ради памяти каждой невинной жертвы этой войны", — написал в третью годовщину трагедии глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Ракетный удар России по вокзалу в Краматорске — как это было

Утром 8 апреля Россия совершила теракт — ударила по эвакуировавшимся через Краматорск жителям Донетчины ракетой 9М79К-1 "Точка-У" с кассетными боеприпасами. В момент атаки на вокзале находились около четырех тысяч человек — женщины, дети, пожилые люди, — ожидавшие эвакуации.

РФ атаковала мирных жителей ракетой с кассетными боеприпасами

В 10:28 ракета взорвалась высоко в воздухе, разбросав кассетные элементы по вокзалу, железнодорожным путям и прилегающей территории. Такие ракеты содержат 50 кассетных элементов, каждый из которых несет 1,45 кг взрывчатки и металлические кольца, при взрыве разрывающиеся на 316 разлетающихся с большой скоростью 7-граммовых обломков. На площади 55 тысяч квадратных метров было обнаружено 32 места взрывов. Обломки застряли в стальных конструкциях даже в десятках метров от мест ударов.

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Россияне попытались обвинить ВСУ, но все было слишком очевидно

Россияне, с присущими им лживостью и цинизмом обвинили в атаке Вооруженные силы Украины, хотя российский государственный медиаресурс РИА Новости опубликовал новость о теракте за 5 минут до его совершения. Одновременно с атакой Минобороны России заявило, что нанесло удар по "скоплениям украинских военных", а накануне вечером эти же каналы предостерегали жителей от эвакуации из города по железной дороге. После публикации фотографий с погибшими детьми сообщение удалили.

Девочка, потерявшая ноги в тот день, бегает марафоны

Ранее "Телеграф" рассказывал о 13-летней Яне Степаненко, потерявшей обе ноги во время удара РФ по вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года. Девочка из Нью-Йорка Донецкой области с мамой и братом приехала на вокзал для эвакуации. У Яны очень сильный дух, который не смогли сломать российские террористы — на протезах она пробежала 5 километров на Бостонском марафоне.