Харьков и Днепр под массированным обстрелом: жители слышали много взрывов (обновлено)

Захватчики традиционно устраивают ночной террор

Российские оккупанты опять устроили масштабные обстрелы Украины. Много беспилотников атаковали Днепр и Харьков.

Согласно данным местных telegram-каналов в Харькове слышали не менее 15 взрывов. В то же время мониторинговые группы сообщают, что около десятка дронов приближалось к Днепру.

По информации Воздушных сил ВСУ, помимо этого россияне запускали баллистическую ракету через Сумскую область.

Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщал о пожаре на складском помещении в Индустриальном районе города во время первой волны. Позже он сообщил о новых пожарах после второй волны атаки.

Корреспондент "Телеграфа" из Днепра сообщает, что в городе видно задымление, а в сети уже появился снимок, на которых заметно, как поднимается дым.

По данным ОВА, есть повреждения частных домов и автомобилей, а также пострадавшие.

UPD 23:40 Количество пострадавших увеличилось до 10 человек, из них шестерым понадобилась госпитализация

Власти призвали местных жителей пребывать в безопасных местах. Тревога тем временем была объявлена по всей восточной части Украины.

Как сообщалось ранее, ночью 3 апреля российские ударные дроны атаковали Харьков. Под вражеским ударом оказался, в частности, Новобаварский район города. Погибли пять человек, еще более 30 получили ранения.