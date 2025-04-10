В Днепре раздался взрыв. Начался пожар, все подробности атаки (фото, видео)

Есть пострадавшие

В Днепре прогремел мощный взрыв в четверг, 10 апреля, примерно в 16:05. Город находился под обстрелом баллистики.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины (ВС). Тревогу в Днепропетровской области объявили за пару минут до взрыва.

Как отмечает корреспондент "Телеграфа", взрыв был слышен в разных районах города. Поднялся густой столб дыма. В результате атаки погиб 42-летний житель города.

UPD: В сети уже показали момент взрыва в Днепре.

"Днепр. Враг атаковал город ракетой. На месте удара возник масштабный пожар. Есть разрушение на территории гражданского объекта. Предварительно, трое пострадавших", — сообщает глава ОГА Сергей Лысак.

"Судя по звуку, по Днепру прилетела баллистика", — пишет нардеп Максим Бужанский.

В сети уже публикуют фото задымления в одном из районов города. Есть пострадавшие.

Отмечается, что после взрыва в одном из районов города начался пожар. К месту инцидента направляются все необходимые службы.

В сети также отмечают, что вероятнее всего по Днепру россияне ударили баллистической ракетой "Искандер-М".

Напомним, что недавно в ночь с 8 на 9 апреля Днепр атаковали дроны типа "Шахед". Атака принесла значительные разрушения и потерпевших. Украинские военные уничтожили 11 БПЛА. Но взрывы прогремели в нескольких районах города. Были зафиксированы несколько пожаров и 15 раненых. В результате атаки в Днепре повреждены 15 частных домов и 4 многоэтажки, изуродовано около двух десятков автомобилей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине впервые публично показали дрон, который сбивает российские "шахеды". Он уже активно используется для противодействия враждебным беспилотникам, есть первые результаты.