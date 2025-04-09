Много пострадавших и изуродованные дома: Днепр был под массированной атакой (фото)

Россияне снова всю ночь кошмарили разные области Украины

Атака на Днепр в ночь с 8 на 9 апреля принесла значительные разрушения и пострадавшие. Российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, из которых 11 были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак. Больше всего пострадал город Днепр, где зафиксировано 15 раненых, восемь из которых находятся в больницах. Большинство госпитализированы в состоянии средней тяжести, один — в легком.

В результате атаки в Днепре повреждены 15 частных домов и 4 многоэтажки, изуродовано около двух десятков автомобилей, говорится в сообщении ОВА. Также были разрушены несколько предприятий, административное здание и объекты инфраструктуры.

По информации ГСЧС Украины, спасатели уже потушили все пожары, возникшие из-за нападения. К ликвидации последствий привлекли более 90 работников ГСЧС и 19 единиц специальной техники.

Кроме Днепра, российские силы направили беспилотники на Апостолово в Криворожском районе, где повреждено частное предприятие, сообщил Сергей Лысак. В Никопольском районе агрессор ударил дронами-камикадзе по Никополю и Марганецкой общине, повредив спортивный объект. К счастью, в этих населенных пунктах обошлось без жертв и раненых.

Напомним, что в результате массированной атаки РФ на Днепр элитный комплекс Bartolomeo выгорел дотла. Спасатели работали всю ночь.