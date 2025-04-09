Багато постраждалих і понівечені будинки: Дніпро було під масованою атакою (фото)

Росіяни знову всю ніч кошмарили різні області України

Атака на Дніпро в ніч з 8 на 9 квітня принесла значні руйнування та постраждалих. Російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками, з яких 11 були знищені силами протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Найбільше постраждало місто Дніпро, де зафіксовано 15 поранених осіб, вісім з яких наразі перебувають у лікарнях. Більшість госпіталізованих у стані середньої тяжкості, один — у легкому.

Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджено 15 приватних будинків та 4 багатоповерхівки, понівечено близько двох десятків автомобілів, йдеться у повідомленні ОВА. Також зазнали руйнувань кілька підприємств, адміністративна будівля та об'єкти інфраструктури.

За інформацією ДСНС України, рятувальники вже приборкали всі пожежі, що виникли через напад. До ліквідації наслідків залучили понад 90 працівників ДСНС та 19 одиниць спеціальної техніки.

Крім Дніпра, російські сили спрямували безпілотники на Апостолове у Криворізькому районі, де пошкоджено приватне підприємство, повідомив Сергій Лисак. У Нікопольському районі агресор вдарив дронами-камікадзе по Нікополю та Марганецькій громаді, пошкодивши спортивний об'єкт. На щастя, у цих населених пунктах обійшлося без жертв та поранених.

Нагадаємо, що у результаті масованої атаки РФ на Дніпро елітний комплекс Bartolomeo вигорів вщент. Рятувальники працювали всю ніч.