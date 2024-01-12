Війна — день 688: російські війська активно наступають, Україна відбиває атаки

Оперативно про головне за добу

Бойові дії в Україні продовжуються вже 688-му добу. Російські терористи не припиняють спроб наступати на кількох напрямках, але зазнають великих втрат. Українські війська мужньо відбивають усі атаки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Все ще без повітряних загроз.

00:00 У небі чисто. Безпілотників немає, але не виключаються пуски впродовж ночі. Стратегічна авіація неактивна.

Про те, що відбувалося 9 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 685: бої сповільнилися через холоди, але російські обстріли продовжуються

Що було в Україні 10 січня — читайте за посиланням: Війна — день 686: росіяни тиснуть на всі напрямки, і продовжують обстріл міст

Інформацію за 11 січня дивіться за посиланням: Війна — день 687: росіяни тиснуть на трьох напрямках та шукають нові способи тероризувати українців