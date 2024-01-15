"Глаза" России в небе: что известно о возможно сбитых самолетах А-50 и Ил-22 и чем они ценны
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Официальных данных об авиакатастрофах пока нет
Накануне над Азовским морем Россия могла потерять сразу два важных самолета — "летающий радар" А-50 и командный Ил-22. Детали исчезновения с радаров самолетов пока не разглашаются. По состоянию на утро 15 января Россия потерю самолетов не признавала. Однако следует обратить внимание на сами воздушные суда.
Чем известен А-50
В Воздушно-космических силах Минобороны РФ отмечается, что А-50 используется для определения и распознавания воздушных объектов, определения координат, наведения истребителей и корректировки самолетов на фронте. Украинцам А-50 знаком из-за тревог и опасностей. При базировании А-50 в Беларуси каждый взлет самолета сопровождался длительной тревогой. В феврале 2023 года дроны взорвали "провозвестника войны" на аэродроме в Мачулищах — самолет был поврежден. В целом в РФ таких бортов 9. Оценивают А-50 примерно в $330 млн.
Характеристики А-50:
- Максимальная скорость – 810 км/ч
- Крейсерская скорость – 750 км/ч
- Крейсерский потолок – 10000 метров (10 км)
- Продолжительность патрулирования в воздухе без дозаправки на расстоянии 10000 км от аэродрома взлета — 4 часа.
- Дальность полета максимальная без дозаправки в воздухе – 7500 км.
- Максимальная взлетная масса – 190000 кг
- Количество одновременно сопровождающихся целей — 50-60 шт.
- Количество одновременно приводимых истребителей — 10-12 шт.
- Для полета нужны 5 человек, еще на борту – 10 операторов разоборудования
- "Милитарный" отмечает, что А-50 может обнаружить факелы баллистических ракет на расстоянии до 800 километров. РЛС находит самолеты и крылатые ракеты на расстоянии до 700 км, установки ПВО, баллистические ракеты – до 400 км, бронетехника – до 450 км.
Что известно об Ил-22
По предварительным данным, был подбит также Ил-22. Этот самолет тоже особенный, он является командным пунктом в воздухе. При этом у него есть защищенные каналы связи, которые выдерживают серьезную радиоэлектронную борьбу. С борта такого самолета управляют действиями войск во время боев, при этом он защищен от ударов оперативно-тактическими ракетами. Его строили на базе Ил-18Д. К концу 2021 года россияне имели 5 самолетов Ил-22 и 12 самолетов Ил-22М. Последняя модернизация должна была проходить в 2022 году. Именно командный Ил-22 сбили "вагнеровцы" во время мятежа. Украинские военные в апреле 2022 также смогли повредить один из таких самолетов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что официально потерю самолетов не комментировали в Воздушных силах РФ. Украинские воздушные силы также не сообщали о деталях операции. Есть также версия, что, по меньшей мере, один из самолетов могли подвести силы противовоздушной обороны оккупантов.