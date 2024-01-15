"Очі" Росії в небі: що відомо про можливо збиті літаки А-50 та Іл-22 та чим вони цінні

Офіційних даних про авіакатастрофи поки немає

Напередодні над Азовським морем Росія могла втратити одразу два важливих літаки — "літаючий радар" А-50 та командний Іл-22. Деталі зникнення з радарів літаків поки не розголошуються. Станом на ранок 15 січня Росія втрату літаків не визнавала. Однак варто звернути увагу на самі повітряні судна.

Чим відомий А-50

У Повітряно-космічних силах Міноборони РФ зазначається, що А-50 використовують для визначення та розпізнавання повітряних об'єктів, визначення координат, наведення винищувачів та коригування літаків на фронті. Українцям А-50 знайомий через тривоги та небезпеку. Під час базування А-50 в Білорусі кожен зліт літака супроводжувався тривалою тривогою. В лютому 2023 року дрони підірвали "провісника війни" на аеродромі в Мачулищах — літак був пошкоджений. Загалом у РФ таких бортів 9. Оцінюють А-50 в приблизно $330 млн.

А-50 у Росії не так багато, втрата такого літака - серйозний удар по РФ

Характеристики А-50:

Максимальна швидкість — 810 км/ год

Крейсерська швидкість — 750 км/год

Крейсерська стеля — 10000 метрів (10 км)

Тривалість патрулювання в повітрі без дозаправки на відстані 10000 км від аеродрому зльоту — 4 год

Дальність польоту максимальна без дозаправки у повітрі – 7500 км

Максимальна злітна маса – 190000 кг

Кількість цілей, що одночасно супроводжуються — 50-60 шт

Кількість винищувачів, що одночасно наводяться — 10-12 шт

Для польоту потрібні 5 людей, ще на борту — 10 операторів розвідобладнання

"Мілітарний" зазначає, що А-50 може виявити факели балістичних ракет на відстані до 800 кілометрів. РЛС знаходить літаки та крилаті ракети на відстані до 700 км, установки ППО, балістичні ракети — до 400 км, бронетехніка — до 450 км.

Що відомо про Іл-22

За попередніми даними, був підбитий також Іл-22. Цей літак також особливий, він є командним пунктом в повітрі. При цьому він має захищені канали зв'язку, які витримують серйозну радіоелектрону боротьбу. З борта такого літака керують діями війська під час боїв, при цьому він захищений від ударів оперативно-тактичними ракетами. Його будували на базі Іл-18Д. На кінець 2021 року росіяни мали 5 літаків Ил-22 та 12 літаків Ил-22М. Остання модернізація мала відбуватися у 2022 році. Саме командний Іл-22 збили "вагнерівці" під час заколоту. Українські військові в квітні 2022 року також змогли пошкодити один з таких літаків.

Іл-22 збудований на базі Іл-18

Раніше "Телеграф" розповідав, що офіційно втрату літаків не коментували в Повітряних силах РФ. Українські повітряні сили також не повідомляли деталі операції. Є також версія, що щонайменше один з літаків могли підбити сили протиповітряної оборони окупантів.