"Мы не сдадимся": Умеров рассказал о планах Украины на 2024 год

Мы будем драться, пока не добьемся стратегической цели, отметил министр

Украина никогда не откажется от возвращения оккупированных территорий в пределах границ 1991 года. Это остается нашей стратегической целью, при этом военные планы могут от нее отличаться.

Такое заявление сделал министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе пресс-конференции по итогам четвертой встречи советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств мира по реализации украинской Формулы мира в Давосе (Швейцария). Об этом сообщает "Укринформ".

"Стратегическая цель Украины – выйти на границы 1991 года. Военные цели могут быть отличными. Интенсивность действий всегда зависит от того, что будет делать наш враг. Если россияне будут продолжать давление, если они продолжат обходить санкции, торговать газом и нефтью, покупать металлы, химикаты, минералы и другие ресурсы – безусловно, это потребует от нас больше усилий и ресурсов. Но мы будем драться, пока не добьемся стратегической цели, и именно для этого нам необходима поддержка со стороны партнеров", — сказал он.

Умеров подчеркнул, что борьба Украины с российскими оккупантами имеет широкую поддержку, в частности, в США. В то же время, военные планы на 2024 год известны только Украине и ее партнерам.

"Наши военные задачи всегда достигаются по плану и согласованию с партнерами. Мы уже вернули 50 процентов своей территории, освободили северо-запад Черного моря от российского флота, который выходит из оккупированного Крыма. Мы будем возвращать, продолжать возвращать контроль над нашими территориями. Каков план на 2024 год, — это только Украина и ее партнеры знают", — отметил глава Минобороны.

Умеров отметил, что разговоры, что Украину заставляют отказаться от возвращения Крыма и других оккупированных территорий, не имеют под собой оснований. Сегодня Украину поддерживает 83 страны.

"Во-первых, – мы не сдадимся. Во-вторых, сейчас 83 страны прибыли сюда (в Давос – ред.), чтобы нас поддержать. Если бы 10 лет назад глаза этих стран были открыты на случившееся в Крыму, мы бы не имели нападения на Донбасс, и не имели бы полномасштабного вторжения. Поэтому нам нужно избавляться от такого рода вопросов. Почему? Если мы будем терпеть унижение чьего-то достоинства или нарушение территориальной целостности, российские оккупанты будут продолжать свое насилие. Для нас сейчас главным остается соблюдение верховенства международного права", — резюмировал министр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинская "Формула мира" состоит из 10 пунктов. Первую половину обсуждали на предыдущем саммите, который состоялся в Мальте. В швейцарском Давосе обсуждались оставшиеся 5 пунктов.