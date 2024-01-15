"Ми не здамося": Умєров розповів про плани України на 2024 рік

Ми битимемося, поки не досягнемо стратегічної мети, зазначив міністр

Україна ніколи не відмовиться від повернення окупованих територій у межах 1991 року. Це залишається нашою стратегічною метою, при цьому військові плани можуть від неї відрізнятися.

Таку заяву зробив міністр оборони України Рустем Умєров на пресконференції за підсумками четвертої зустрічі радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав світу з реалізації української Формули миру в Давосі (Швейцарія). Про це повідомляє "Укрінформ".

"Стратегічна мета України – вийти на кордони 1991 року. Військові цілі можуть бути відмінними. Інтенсивність дій завжди залежить від того, що робитиме наш ворог. Якщо росіяни продовжуватимуть тиск, якщо вони продовжуватимуть обходити санкції, торгувати газом та нафтою, купувати метали, хімікати, мінерали та інші ресурси – безумовно, це вимагатиме від нас більше зусиль та ресурсів. Але ми битимемося, поки не досягнемо стратегічної мети, і саме для цього нам необхідна підтримка з боку партнерів", — сказав він.

Умєров наголосив, що боротьба України з російськими окупантами має широку підтримку, зокрема у США. Водночас військові плани на 2024 рік відомі лише Україні та її партнерам.

"Наші військові завдання завжди досягаються за планом та погодженням з партнерами. Ми вже повернули 50 відсотків своєї території, звільнили північний захід Чорного моря від російського флоту, який виходить з окупованого Криму. Ми повертатимемо, продовжуватимемо повертати контроль над нашими територіями. Який план на 2024 рік, — це тільки Україна та її партнери знають", — зазначив глава Міноборони.

Умєров додав, що розмови, що Україну змушують відмовитися від повернення Криму та інших окупованих територій, не мають підстав. Сьогодні Україну підтримує 83 країни.

"По-перше, – ми не здамося. По-друге, зараз 83 країни прибули сюди (до Давосу – ред.), щоб нас підтримати. Якби 10 років тому очі цих країн були відкриті на те, що трапилося в Криму, ми б не мали напади на Донбас, і не мали б повномасштабного вторгнення.Тому нам потрібно позбавлятися таких питань.Чому?Якщо ми терпітимемо приниження чиєїсь гідності або порушення територіальної цілісності, російські окупанти продовжуватимуть своє насильство.Для нас зараз головним залишається дотримання верховенства міжнародного права", — резюмував міністр.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українська "Формула миру" складається з 10 пунктів. Першу половину обговорювали на попередньому саміті, що відбувся у Мальті. У швейцарському Давосі обговорювалися 5 пунктів, що залишилися.