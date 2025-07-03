Хронология войны – день 1226: в тылах россиян взрываются склады, но они продолжают наступление

3 июля "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре четверг, 3 июля 2025 года и 1226-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Захватчики не останавливаются на фронте, а за предыдущие сутки там было зафиксировано 140 боевых столкновений, что значительно выше показателей за последние дни. Покровское направление остается самым горячим, но бои продолжаются почти по всей линии столкновения.

Как проходит 1226-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 В Харьковской области обнаружено несколько российских БПЛА, три из них движутся в сторону Харькова.

00:00 В оккупированном Харцызске взлетел на воздух склад боеприпасов.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика

О том, что происходило 30 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1223: ВСУ уволили Андреевку в Сумской области, а в Донецке взрывы

С ситуацией в Украине 1 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1224: разговор Макрона с Путиным и последствия взрывов в России

О новостях и событиях 2 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1225: захватчики "буксуют" на фронте, а США приостановили поставки оружия