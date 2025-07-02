Хронология войны – день 1225: захватчики "буксуют" на фронте и запускают дроны

2 июля "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре среда, 2 июля 2025 года и 1225-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Распиаренное пропагандистами "летнее наступление" идет без особых успехов для оккупантов. За предыдущие сутки было зафиксировано 112 боевых столкновений, из которых 29 на Покровском направлении. Курское, Лиманское и Новопавловское направления остаются горячими.

Как проходит 1225-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 В воздушном пространстве Украины находятся около десятка БПЛА, все они в Черниговской и Сумской областях.

00:00 Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов в Украину, пишет Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что после проверки запасов боеприпасов Пентагона возникли опасения, что общее количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов слишком сократилось.

О новостях и событиях 29 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1222: россияне массированно атаковали Украину и подозрительно активны в Крыму

О том, что происходило 30 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1223: ВСУ освободили Андреевку в Сумской области, а в Донецке взрывы

С ситуацией в Украине 1 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1224: разговор Макрона с Путиным и последствия взрывов в России