Хронология войны – день 1228: россияне запустили дроны и давят на фронте

5 июля "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре суббота, 5 июля 2025 и 1228-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Россия продолжают давить на фронте и наносят массовые удары дронами по стране. Самым горячим направлением фронта остается Покровский, где произошло 42 боестолкновения из 136.

Как проходит 1228-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 Все еще 20+ беспилотников в воздухе. Большинство взяли курс на Староконстантинов.

01:00 До 50 беспилотников в воздухе, угроза большинству регионов Украины.

00:00 Киев, Киевщина, Харьковщина, Черниговщина, Полтавщина, Винницкая, Черкасская, Житомирщина — обязательно реагируйте на тревоги в течение ночи, — мониторы Также сообщается, что возможны взлеты Миг-31К.

В городе Чугуев Харьковской области зафиксировано попадание "Шахеда", — ОВА. Предварительно известно о двух пострадавших, среди которых 12-летний мальчик.

О том, что происходило 2 июля, читайте в трансляции:Хронология войны – день 1225: захватчики "буксуют" на фронте, а США приостановили поставки оружия

С ситуацией в Украине 3 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1226: взрывы в Киеве и удар россиян по зданию ТЦК в Полтаве

О новостях и событиях 4 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1227: рекордный удар по Киеву и новый обмен пленными