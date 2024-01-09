"Истощены физически, но не морально": украинская армия нуждается в людях – NYT

ВСУ не хватает людей. А вот оружия у украинской армии достаточно

Ситуация на фронте российско-украинской войны оставляет желать лучшего, поскольку украинские солдаты измотаны физически, а вопросы с мобилизацией не решены. Но несмотря на это, военные не сломались морально – больше, они даже сохраняют оптимизм.

Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на бойцов ВСУ, с которыми журналисты пообщались. Газета отмечает, что сейчас украинская армия находится в обороне, но боевые действия не утихают – в наступление пошли российские террористы.

"Моральный дух в порядке. Но физически мы истощены", – сказал изданию один из украинских офицеров.

С марта 2023 года украинская армия ведет наступление, защищает позиции, контратакует в ответ на российские атаки. Бойцы держат фронт под разрушительными ударами российской авиации, атаками FPV дронов. Солдаты вынуждены передвигаться пешком – любая техника становится мишенью для артиллерии и дронов террористов.

Издание отмечает, что каждый из солдат, с которыми удалось пообщаться, говорит, что он либо был ранен, либо чудом спасся. У украинской армии есть потери, а для их пополнения остро не хватает людей.

"Нам не хватает людей. У нас есть оружие, но недостаточно людей", – коротко резюмировал ситуацию командир разведки 117-й бригады ВСУ.

Напомним, что на прошлой неделе в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проходили слушания по поводу законопроекта о мобилизации. Они продолжались три дня. На эти слушания также пришли глава Минобороны Рустем Умеров, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала.

Ранее "Телеграф" писал, что законопроект о мобилизации может вернуть Кабмину на доработку. Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.