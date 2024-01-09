"Виснажені фізично, але не морально": українська армія потребує людей – NYT

ЗСУ не вистачає людей. А от зброї в української армії достатньо

Ситуація на фронті російсько-української війни залишає бажати кращого, оскільки українські солдати виснажені фізично, а питання з мобілізацією не вирішені. Але попри це військові не зламалися морально – щобільше, вони навіть зберігають оптимізм.

Про це пише американське видання The New York Times із посиланням на бійців ЗСУ, з якими журналісти поспілкувалися. Газета зазначає, що зараз українська армія знаходиться в обороні, але бойові дії не вщухають – у наступ пішли російські терористи.

"Моральний дух у порядку. Але фізично ми виснажені", – сказав виданню один з українських офіцерів.

З березня 2023 року українська армія веде наступ, захищає позиції, контратакує у відповідь на російські атаки. Бійці тримають фронт під руйнівними ударами російської авіації, атаками FPV дронів. Солдати змушені пересуватися пішки – будь-яка техніка стає мішенню для артилерії та дронів терористів.

Видання зазначає, що кожен з солдатів, з якими вдалося поспілкуватися, каже, що він або був поранений, або дивом врятувався. Українська армія має втрати, а для їхнього поповнення гостро не вистачає людей.

"Нам не вистачає людей. У нас є зброя, але недостатньо людей", – коротко резюмував ситуації командир розвідки 117-ї бригади ЗСУ.

Нагадаємо, що минулого тижня у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки проходили слухання з приводу законопроєкту про мобілізацію. Вони тривали три дні. На ці слухання також прийшли голова Міноборони Рустем Умєров, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала.

Раніше "Телеграф" писав, що законопроєкт про мобілізацію можуть повернути Кабміну на доопрацювання. Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.