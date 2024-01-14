Повістка для уточнення військово-облікових даних в Україні: кому вручають і що вона означає

За ігнорування повістки передбачено покарання

В Україні існує чотири види повісток, одна з яких – для уточнення військово-облікових даних. Отримавши таке повідомлення від ТЦК та СП чоловік повинен з’явитися у військкомат і оновити інформацію і собі, складі своєї сім’ї тощо.

Детальніше про такий вид повісток розповів адвокат Ростислав Кравець. Про це пише видання Факти.

За словами адвоката, така повістка – це спроба, певний примус особистості пройти військово-лікарську комісію. Тобто військовозобов’язаного направлять на проходження ВЛК для встановлення його придатності чи непридатності та направити для проходження служби.

Такий вид повісток вручають для уточнення військово-облікових даних для оновлення інформації про склад сім’ї, інформації про працевлаштування, наявність чи відсутність дітей, стан здоров’я призовників та військовозобов’язаних. Під час таких перевірок можуть бути виявлені підстави для звільнення від служби.

Зазначається, що якщо військовозобов’язаний не з’явиться по повістці для уточнення військово-облікових даних, йому передбачено покарання у вигляді штрафу. У такому разі особі потрібно буде документально підтвердити та зафіксувати, що причина неявки була поважною. У разі відповідальність може не наступити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні з’явився ще один спосіб вручення повісток. Йдеться про сервісні центри.