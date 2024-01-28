"Бо Буча буде в кожній хаті": військовий пояснив, як українцям варто змінити ставлення до війни

Люди з розумним обличчям розмірковують про те, чого взагалі не розуміють

Національний телемарафон, який транслює безупинно новини з початку повномасштабного вторгнення і не раз вже критикувався, несе зовсім не той наратив, який зараз потрібен українцям для боротьби проти навали росіян. З позиції "все нормально, скоро перемога" потрібно переходити до правдивого "все доволі складно".

Про це в інтервʼю "Українській Правді" сказав екскомандир роти 47 Микола Мельник. На його думку, телемарафон далекий від реальності, що сильно вливає на ставлення суспільства до війни.

Військовий подивився телемарафон, коли лежав у лікарні та зрозумів одразу, що там — паралельна реальність.

"Лежав у палаті, включив його, а там абсолютно всерйоз розмірковують, чому ми за три тижні не змогли прорватися до Криму. Я думаю: "Господи, в якій дурці я знаходжуся?", – і вимкнув. Потім ще декілька разів увімкнув і зрозумів, що там люди з розумним обличчям розмірковують про те, чого взагалі не розуміють", — каже Микола Мельник.

Він вважає, що наразі треба змінювати основний меседж марафону.

"… Наратив, що "у нас – все нормально, ми скоро переможемо", на те, що "все доволі складно". І нам треба боротися, тому що якщо ми не будемо боротися, Буча буде в кожній хаті", — додає екскомандир.

Раніше "Телеграф" писав, що у вівторок, 16 січня 2024 року, у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" показали карту Російської Федерації з окупованим Кримом. Вона з’явилася в ролику журналістів про комунальний колапс у РФ.