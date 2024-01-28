"Потому что Буча будет в каждом доме": военный объяснил, как украинцам стоит изменить отношение к войне

Люди с умным лицом размышляют о том, чего вообще не понимают

Национальный телемарафон, транслирующий непрерывно новости с начала полномасштабного вторжения и не раз уже критиковавшийся, несет совсем не тот нарратив, который сейчас нужен украинцам для борьбы против нашествия россиян. С позиции "все нормально, скоро победа" нужно переходить к истинному "все достаточно сложно".

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал экс-командир роты 47 бригады Николай Мельник. По его мнению, телемарафон далек от реальности, что сильно влияет на отношение общества к войне.

Военный посмотрел телемарафон, когда лежал в больнице и сразу понял, что там параллельная реальность.

"Лежал в палате, включил его, а там совершенно всерьез размышляют, почему мы за три недели не смогли прорваться в Крым. Я думаю: "Господи, в какой дураке я нахожусь?", – и выключил. Потом еще несколько раз включил и понял, что там люди с умным лицом размышляют о том, чего вообще не понимают", – говорит Николай Мельник.

Он считает, что сейчас нужно менять основной месседж марафона.

"… Наратив, что "у нас – все нормально, мы скоро победим", на то, что "все достаточно сложно". И нам надо бороться, потому что если мы не будем бороться, Буча будет в каждом доме", — добавляет экс-командир.

Ранее "Телеграф" писал, что во вторник, 16 января 2024 года, в прямом эфире телемарафона "Единые новости" показали карту Российской Федерации с оккупированным Крымом. Она появилась в ролике журналистов о коммунальном коллапсе в РФ.