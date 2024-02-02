"Давали бы нам гнилую картошку": Путин нелепо оправдал агрессию против Украины

Очередное безумное заявление российского диктатора

В пятницу, 2 февраля 2024 года, президент страны-агрессорки Владимир Путин, который готовится к перевыборам, снова попытался оправдать агрессию против Украины. Он заявил, что если бы не "помощь" украинцам, то Россия была бы не самодостаточной и никому не нужной.

Российский диктатор уверен, что народу только бы "давали гнилую картошку" и "поглаживали по головке". Об этом он заявил на форуме "Все для победы" в Туле.

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"Если мы ничего не будем делать, если не будем защищать наших людей на Донбассе — а сейчас еще и на Херсонщине, в Запорожье, в Новороссии — не будем ничего делать, не будем помогать, бросили бы людей в Крыму, во что бы превратилась в конце наша страна? В дряхлую, не самодостаточную, на самом деле никому не нужную страну с наличием большого количества природных ресурсов, которую все со стороны поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи", — сказал Путин.

Хозяин Кремля уверен, что другие обязательно бы покусились на территориальную целостность России. Якобы он долгое время за этим наблюдал.

"И при этом всегда думали бы, чего бы и как оттяпать. Вот эти два десятилетия я смотрел, что происходит: речи сладкие и хорошие, но вот все думают там откусить, здесь откусить", — сказал диктатор.

И сразу же после этого он заявил, что главным проявлением суверенитета будет "не бросать наших людей". При этом он имел в виду украинцев, которые живут на территории Крыма и Донбасса.

"Вот если мы не хотим оставить вот такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно мы не должны ни в коем случае бросать наших людей в Крыму, Новороссии и Донбассе. Мы должны сделать нашу страну самодостаточной. В этом — главное проявление суверенитета", — сказал Путин.

Заявление главы РФ вызвало бурную реакцию у пользователей Интернета. Они написали, чего заслужил Путин за время своего правления.

Напомним, что недавно российский диктатор вновь выдал порцию обвинений в адрес Украины. Он заявил, что американская система Patriot сбила самолет Ил-76 в Белгородской области. Якобы это установила экспертиза. Теперь Россия требует провести международное расследование, хотя ранее отказалась от него.

В РФ также говорили, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. Но ни доказательств этому, ни тел погибших российская сторона не предоставила. Буданов назвал странной позицию РФ в этом вопросе.

Ранее "Телеграф" писал, как в США отреагировал на заявление Путина о необходимости демилитаризовать зону между Украиной и Россией. Ему сделали заманчивое предложение.