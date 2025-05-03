Росія завдала масованого удару по Харкову. Пів сотні поранених, вибухи звучали й в других регіонах (оновлено, фото)

Росія вчергове запустила безпілотники по населенню України

У ніч з 2 на 3 травня росіяни вкотре продовжили тероризувати мирне населення України атакою безпілотників — вибухи чули в Харкові, там поранено майже 50 людей. Також гучно було у Миколаєві, а під ранок — у Києві.

Крім того, вночі була загроза застосування балістики та ударів ворожої тактичної авіації на півдні. Про це повідомляли Повітряні Сили ЗСУ.

Щодо атаки на Харків, то місто було атаковано десятками "шахедів". Пошкоджені будинки, підприємства, і це все — цивільна інфраструктура. Відомо про 44 поранених, в тому числі 11-річна дитина.

Оновлено. У Харкові вже 47 постраждалих кажуть в обласній поліції. "Різних травм зазнали 47 харків’ян, серед яких 11-річна дівчинка. 11 постраждалих доставили до лікарні", — йдеться у дописі.

Виникли пожежі. У ДСНС показали кадри ліквідації наслідків атаки.

Наслідки ударів по Харкову також показали Новини.Live. На кадрах видно понівечені авто та вигорілі квартири унаслідок атаки безпілотників.

У Харківській обласній прокуратурі емоційно прокоментували нічний терор проти цивільного населення: "Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди", — сказали у прокуратурі і закликали світ допомогти Україні посилити ППО.

А це кадри зсередини багатоповерхівки у Харкові. Як видно, все всіяне уламками.

В ніч на 3 травня вибухи також лунали в Миколаєві. Мер міста Олександр Сєнкевич написав о 4 ранку: "Чутно вибухи у Миколаєві! Загроза триває". Згодом він додав, що наразі викликів екстрених служб немає.

Вранці через атаку БПЛА тривогу оголосили і в Києві. Начальник КМВА Тимур Ткаченко сказав: "В Києві працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях!".

Нагадаємо, в Одесі, Харкові та Умані 1 травня лунали вибухи. Україна вчергове перебувала під атакою безпілотників.