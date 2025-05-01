Хронологія війни – день 1163: бої на фронті загострилися, а росіяни знову обстріляли Харків

1 травня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1163 рік війни масові обстріли України продовжуються

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1163 дні. Минулої доби ситуація на фронті загострилася, а кількість бойових зіткнень досягла 177, з яких 81 сталося на Покровському напрямку.

Як проходить 1163-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Російський БПЛА впав на АЗС у Харкові, повідомив мер Ігор Терехов.

З ситуацією в Україні 28 квітня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1160: атака "шахедів" на Черкаси та "нове перемир’я" Путіна

Про новини та події 29 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1161: бої на фронті не вщухають, а над Україною літають безпілотники

Про те, що відбувалося 30 квітня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1162: росіяни тиснуть на фронті та били по Харкову та Дніпру