Хронология войны – день 1163: бои на фронте обострились, а россияне опять обстреляли Харьков

1 мая "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1163 день войны массовые обстрелы Украины продолжаются

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1163 дня. За прошлые сутки ситуация на фронте обострилась, а количество боевых столкновений достигло 177, из которых 81 произошло на Покровском направлении.

Как проходит 1163-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Российский БПЛА упал на АЗС в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов

С ситуацией в Украине 28 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1160: атака "шахедов" на Черкассы и "новое перемирие" Путина

О новостях и событиях 29 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1161: бои на фронте не утихают, а над Украиной летают беспилотники

О том, что происходило 30 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1162: россияне давят на фронте и били по Харькову и Днепру