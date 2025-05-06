Хронологія війни – день 1168: над Росією літають дрони, а окупанти тиснуть під Покровськом

6 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1168 день війни обстріли та атаки безпілотників продовжуються.

На календарі вівторок, 6 травня 2025 року. За минулу добу кількість бойових зіткнень становила 146, з яких третина на Покровському напрямку. Також серйозні бої точаться на Лиманському напрямі.

Як проходить 1168-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 6 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Російські канали повідомляють про проліт великої кількості дронів з Брянської області у бік Москви.

Про новини та події 3 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1165: РФ завдала масованого удару по Харкову, а Україна збила російський Су-30

Про те, що відбувалося 4 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1166: ще один Patriot для України та заяви Путіна про "ядерку"

З ситуацією в Україні 5 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1167: на фронті відбулося нове загострення, а обміни ударами продовжуються