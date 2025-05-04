Хронологія війни – день 1165: росіяни запускають безпілотники та активувалися на ще одному напрямку

4 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1166 день війни обстріли та атаки безпілотників продовжуються

На календарі неділя, 4 травня 2025 року. Минулої доби на фронті зафіксовано 180 бойових зіткнень, що значно вище показників за минулий тиждень. Це наочно свідчить, що росіяни не прагнуть припинення вогню. Найбільша кількість російських штурмів відбулася на Покровському напрямку, але також помічено суттєву ескалацію на Новопавлівському.

Як проходить 1166-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 3 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 За даними місцевих telegram-каналів, у Черкасах чули не менше шести вибухів. До цього над містом зафіксували БПЛА.

Про те, що відбувалося 1 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1163: бої на фронті загострилися, а у Запоріжжі вибухи

З ситуацією в Україні 2 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1164: дрони Росії стали небезпечнішими, а Україна евакуює все більше дітей з Донеччини

Про новини та події 3 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1165: РФ завдала масованого удару по Харкову, а Україна збила російський Су-30