Хронологія війни – день 1165: загроза Зеленського Росії та масована атака по Харкову

3 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1165 день війни обстріли та атаки безпілотників продовжуються

На календарі субота, 3 травня 2025 року Минулої доби на фронті сталося близько 150 бойових зіткнень, тривають бої також і в Курській та Бєлгородській областях Росії, і президент України Володимир Зеленський стверджує, що удари по російських територіях не припиняться, оскільки РФ відмовляється від перемир’я.

Як проходить 1165-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 3 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Харкові 46 постраждалих внаслідок масованої атаки "Шахедів", вісім з них госпіталізовано. Ударів завдали по 12 локаціях у чотирьох районах міста — Київському, Основ’янському, Слобідському та Салтівському. Пошкоджено багатоповерхівку, магазин, автомобілі. Кількість постраждалих внаслідок атаки дронами може зростати.

У повітряному просторі України ще багато "Шахедів":

Про новини та події 30 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1162: росіяни тиснуть на фронті та били по Харкову та Дніпру

Про те, що відбувалося 1 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1163: бої на фронті загострилися, а у Запоріжжі вибухи

З ситуацією в Україні 2 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1164: дрони Росії стали небезпечнішими, а Україна евакуює все більше дітей з Донеччини