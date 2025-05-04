Хронология войны – день 1165: россияне запускают беспилотники и активировались на еще одном направлении

4 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать про все последние события на фронте. На 1166 день войны обстрелы и атаки беспилотников продолжаются

На календаре воскресенье, 4 мая 2025 года. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 180 боевых столкновений, что существенно выше показателей за прошедшую неделю. Это наглядно говорит о том, что россияне не стремятся к прекращению огня. Наибольшее количество российских штурмов произошло на Покровском направлении, но также замечена существенная эскалация на Новопавловском.

Как проходит 1166-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 3 мая – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 В Киеве появились пострадавшие в результате атаки российских БПЛА. Тем временем враг продолжает налеты на украинские города: более 30 беспилотников фиксируется в воздушном пространстве, взрывы слышали возле Днепра и Донбасса в Краматорске, Славянске, Доброполье и других населенных пунктах.

01:00 Россияне атаковали Киев ударными БПЛА. В результате взрывов в нескольких районах города упали обломки сбитых беспилотников, есть пожары. В Черкассах в результате атаки беспилотников повреждена жилищная инфраструктура.

00:00 Согласно данным местных telegram-каналов, в Черкассах слышали не менее шести взрывов. До этого над городом зафиксировали БПЛА.

О том, что происходило 1 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1163: бои на фронте обострились, а в Запорожье взрывы

С ситуацией в Украине 2 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1164: дроны России стали опаснее, а Украина эвакуирует все больше детей с Донетчины

О новостях и событиях 3 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1165: РФ нанесла массированный удар по Харькову, а Украина сбила российский Су-30