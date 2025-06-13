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Хронологія війни – день 1206: росіяни тиснуть на фронті та готують новий обстріл

Автор
Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Триває 1206 день повномасштабної війни Росії проти України Новина оновлена 13 червня 2025, 01:04
Триває 1206 день повномасштабної війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua

13 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати вас про всі останні події, що відбуваються на фронті та в дипломатичних колах

На календарі пʼятниця, 13 червня 2025 року. Російський наступ триває з колишньою силою, а Покровський, Новопавлівський та Курський напрямки залишаються для окупантів основними. Водночас на Сумщині, як заявив Володимир Зеленський, ЗСУ намагаються відтиснути росіян.

Як проходить 1206-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Поки що без загрози ударних безпілотників. Ворог обстрілював Запорізьку область КАБами.

00:00 Росія веде підготовку до нового обстрілу. Найближчими днями існує повторна загроза масованого комбінованого ракетно-дронового удару, — монітори.

  • Ворог передислокує та споряджає ТУ-95МС. Зараз на авіабазі "Енгельс-2" знаходиться як мінімум 6 Ту-95МС, 2 Ту-160 та 1 Ту-22М3;
  • Підвищена загроза балістики — 2 військово-транспортні літаки ІЛ-76, ймовірно, доставили на аеродром "Балтімор" Воронезької області балістичні ракети Іскандер-М/Kn-23.

Про те, що відбувалося 9 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1203: другий етап обміну полоненими та обстріл Києва та Одеси

З ситуацією в Україні 10 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1204: обстріл Харкова та тиск росіян на фронті

Про новини та події 12 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1205: новий обмін полоненими і мільйонні втрати росіян на фронті

Теги:
#Україна #Росія #Війна