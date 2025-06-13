Хронология войны – день 1206: россияне давят на фронте и готовят новый обстрел

13 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать вас о всех последних событиях, происходящих на фронте и в дипломатических кругах

На календаре пятница, 13 июня 2025 года. Российское наступление продолжается с прежней силой, а Покровское, Новопавловское и Курское направления остаются для оккупантов основными. В то же время в Сумской области, как заявил Владимир Зеленский, ВСУ пытаются оттеснить россиян.

Как проходит 1206-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Пока что без угрозы ударных беспилотников. Враг обстреливал Запорожскую область КАБами.

00:00 Россия ведет подготовку к новому обстрелу. В ближайшие дни существует повторная угроза массированного комбинированного ракетно-дронового удара, — мониторы.

Враг передислоцирует и снаряжает ТУ-95МС. Сейчас на авиабазе "Энгельс-2" находится как минимум 6 Ту-95МС, 2 Ту-160 и 1 Ту-22М3;

Повышенная угроза баллистики — 2 военно-транспортных самолета ИЛ-76, вероятно, доставили на аэродром "Балтимор" Воронежской области баллистические ракеты Искандер-М/Kn-23.

О том, что происходило 9 июня, читайте в трансляции:Хронология войны – день 1203: второй этап обмена пленными и обстрел Киева и Одессы

С ситуацией в Украине 10 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1204: обстрел Харькова и давление россиян на фронте

О новостях и событиях 12 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1205: новый обмен пленными и миллионные потери россиян на фронте