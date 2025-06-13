Укр

Хронология войны – день 1206: россияне давят на фронте и готовят новый обстрел

Автор
Юлия Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Продолжается 1206 день полномасштабной войны России против Украины
Продолжается 1206 день полномасштабной войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua

13 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать вас о всех последних событиях, происходящих на фронте и в дипломатических кругах

На календаре пятница, 13 июня 2025 года. Российское наступление продолжается с прежней силой, а Покровское, Новопавловское и Курское направления остаются для оккупантов основными. В то же время в Сумской области, как заявил Владимир Зеленский, ВСУ пытаются оттеснить россиян.

Как проходит 1206-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Пока что без угрозы ударных беспилотников. Враг обстреливал Запорожскую область КАБами.

00:00 Россия ведет подготовку к новому обстрелу. В ближайшие дни существует повторная угроза массированного комбинированного ракетно-дронового удара, — мониторы.

  • Враг передислоцирует и снаряжает ТУ-95МС. Сейчас на авиабазе "Энгельс-2" находится как минимум 6 Ту-95МС, 2 Ту-160 и 1 Ту-22М3;
  • Повышенная угроза баллистики — 2 военно-транспортных самолета ИЛ-76, вероятно, доставили на аэродром "Балтимор" Воронежской области баллистические ракеты Искандер-М/Kn-23.

О том, что происходило 9 июня, читайте в трансляции:Хронология войны – день 1203: второй этап обмена пленными и обстрел Киева и Одессы

С ситуацией в Украине 10 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1204: обстрел Харькова и давление россиян на фронте

О новостях и событиях 12 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1205: новый обмен пленными и миллионные потери россиян на фронте

Теги:
#Украина #Россия #Война