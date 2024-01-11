В Харькове оккупанты обстреляли отель: там находились иностранные журналисты

Два человека в тяжелом состоянии

Российские оккупанты вечером 10 января ударили по Харькову, чем повредили один из гражданских объектов в центре города. Из-за этого пострадали иностранные журналисты.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем telegram-канале, две ракеты упали возле отеля из-за чего 10 человек получили ранения.

"Один человек — в тяжелом состоянии, один получил ранения и находится в среднем состоянии, другие — в легком", — сообщил он.

При этом он отметил, что среди пострадавших оказались журналисты одного из турецких изданий, которые проживали в отеле. Ликвидация последствий прилетов продолжается.

Тем временем прокурор Харьковской области Александр Фильчаков сообщил, что по городу было выпущено две ракеты С-300, одна из которых упала на отель на улице Шевченко, а другая в нескольких метрах от входа в здание. Всего в здании находилось 30 человек, из которых 8 являются персоналом, а остальные — постояльцами.

Он добавил, что среди пострадавших один иностранец.

Напомним, 31 декабря оккупанты обстреляли еще один отель в Харькове баллистической ракетой "Искандер". В результате удара пострадали несколько десятков человек, в том числе и журналисты немецкого государственного канала ZDF.