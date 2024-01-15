В ВСУ сделали жирный намек по поводу сбития самолетов над Азовским морем

Уничтожения российских самолетов нет в ежесуточной сводке российских потерь от Генштаба ВСУ

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул на уничтожение двух российских самолетов — А-50 и Ил-22, над Азовским морем вечером 14 января. Это произошло в годовщину удара россиян по жилой многоэтажке в Днепре и Олещук упомянул это зверство россиян в своей публикации.

"Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги! P.S. Пока без деталей", — написал Олещук в своем Telegram-канале.

В начале сообщения он поставил эмодзи самолета. Таким образом командующий Воздушными силами ВСУ косвенно мог подтвердить информацию об атаке на российские самолеты.

Стоит отметить, что на момент публикации этой новости, в Украине пока официально не подтверждали сбития над Азовским морем двух российских самолетов. Кроме того, в сводке российских потерь Генштаба ВСУ самолеты за минувшие сутки не значатся.

Напомним, поздно вечером 14 января появилась информация, что Вооруженные силы Украины сбили над Азовским морем два российских самолета. Причем, это не просто самолеты, а очень важные для россиян единицы – самолет радиолокационного обнаружения А-50 и самолет Ил-22; скорее всего, речь идет о летающем командном пункте Ил-22М ПЗПК. А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, это в буквальном смысле "глаза" российских террористов, поскольку он ведет разведку, дает целеуказания российским истребителям и наводит ракеты. Ил-22М – воздушный защищенный пункт управления, а также самолет радиотехнической разведки. Оба самолета по состоянию на 2024 год не производятся.

Стоит отметить, что ровно год назад в этот день россияне ракетой ударили по многоэтажке в Днепре. В тот черный день погибло 46 жителей этого дома, еще десятки пострадали.

Как сообщал "Телеграф", один из российских самолетов, предположительно сбитых над Азовским морем вечером 14 января, мог быть ошибочно поражен российской системой ПВО. Как отмечается, противовоздушная оборона могла защищать Керченский мост.