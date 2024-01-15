Не только набирают "бывалых" наркоманов: россиян на фронте заставляют принимать препараты

Российское командование гонит военнослужащих на так называемые "мясные штурмы", в которых очень мало шансов выжить и почти нет вероятности выйти из такого боя без ранений. Оккупанты все чаще отказываются умирать непонятно за что, поэтому командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования с помощью химических веществ.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, российским бойцам выдают наркотические и психотропные вещества. Эти препараты приводят к эйфории и притупляют боль. В результате картина мира искажается, и оккупанты становятся более управляемыми.

Такая практика активно применяется в 108 десантно-штурмовом полку 7 десантно-штурмовой дивизии. Употребляющие наркотические и психотропные вещества российские солдаты легче соглашаются на мясные штурмы, не опасаясь ранений или гибели.

А тем временем, по данным Генштаба, количество ликвидированных в Украине российских оккупантов по состоянию на утро понедельника, 15 января, достигло уже 370 980 человек. Только за сутки 14 января за идеи своего диктатора Владимира Путина в Украине расстались с жизнью 980 российских военнослужащих.

При этом, как сообщал "Телеграф", россияне готовятся в ближайшее время начать новое наступление на фронте, как только погодные условия будут соответствовать планам российского командования. Однако предварительные оценки российских сил и ситуации на фронте говорят, что мало вероятности, что врагу удастся осуществить оперативно значимые прорывы или добиться каких-либо кардинальных изменений на фронте, считают в Институте изучения войны (ISW).