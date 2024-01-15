Не лише набирають "бувалих" наркоманів: росіян на фронті змушують приймати препарати

Під їхнім впливом картина світу спотворюється, і окупанти стають керованішими

Російське командування жене військовослужбовців на так звані "м’ясні штурми", в яких дуже мало шансів вижити і майже немає можливості вийти з такого бою без поранень. Окупанти все частіше відмовляються вмирати незрозуміло за що, тому командування ворога вирішило вдатися до експерименту щодо додаткових видів стимулювання за допомогою хімічних речовин.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російським бійцям видають наркотичні та психотропні речовини. Ці препарати призводять до ейфорії та притуплюють біль. В результаті картина світу спотворюється, і окупанти стають керованішими.

Така практика активно застосовується у 108 десантно-штурмовому полку 7 десантно-штурмової дивізії. Російські солдати, які вживають наркотичні та психотропні речовини, легше погоджуються на м’ясні штурми, не побоюючись поранень або загибелі.

А тим часом, за даними Генштабу, кількість ліквідованих в Україні російських окупантів станом на ранок понеділка, 15 січня, сягнула вже 370 980 осіб. Лише за добу 14 січня за ідеї свого диктатора Володимира Путіна в Україні втратили життя 980 російських військовослужбовців.

При цьому, як повідомляв "Телеграф", росіяни готуються найближчим часом розпочати новий наступ на фронті, як тільки погодні умови відповідатимуть планам російського командування. Однак попередні оцінки російських сил і ситуації на фронті кажуть, що мало ймовірності, що ворогу вдасться здійснити оперативно значущі прориви або домогтися кардинальних змін на фронті, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).