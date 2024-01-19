Окупанти збирають сили на одному напрямку: коли і де може статися велика хвиля атак

На цьому напрямі кілька російських ударних підрозділів зазнали великих втрат

Російські окупанти сконцентрували свої підрозділи на Луганському напрямі. На ньому очікується велика хвиля атак, але не раніше кінця січня або початку лютого, після промерзання грунту.

Таку заяву зробив командувач Центру військової розвідки Естонії Антс Ківісельг. Про це пише ERR.

За його словами, здійснити атаки на кількох напрямках окупанти не можуть. Зокрема через брак сил. Проте є дані щодо концентрації їхніх підрозділів на Луганському напрямку.

"Бойові дії ведуться на Луганському напрямку, і там кілька російських ударних підрозділів зазнали великих втрат у результаті дезертирства підрозділів", — зазначив Ківісельг.

Також він додав, що на цьому напрямі наприкінці січня чи у лютому може відбутися велика кількість атак.

"Водночас концентрація сил в одному місці означає, що такої атакуючої активності не можна очікувати на інших напрямках, тому що для цього просто не вистачає сил", — пояснив представник естонської розвідки.

Антс Ківісельг вважає, що війська противника змогли досягти певних успіхів, зокрема в районі Мар’їнки Донецької області, де проводили атаки з флангів замість прямого штурму позицій.

"Це вимагає, щоб підрозділи були добре навчені та керовані, на щастя, таких підрозділів у Росії небагато, це один із небагатьох випадків", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що британська газета Financial Times сказала, коли РФ може планувати масштабний наступ на всій лінії фронту.