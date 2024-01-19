Оккупанты копят силы на одном направлении: когда и где может случиться большая волна атак

На этом направлении несколько российских ударных подразделений понесли большие потери

Российские оккупанты сконцентрировали свои подразделения на Луганском направлении. На нем можно ожидать большую волну атак, но не раньше конца января или начала февраля, после промерзания почвы.

Такое заявление сделал командующий Центр военной разведки Эстонии Антс Кивисельг. Об этом пишет ERR.

По его словам, совершить атаки на нескольких направлениях оккупанты не могут. В частности, из-за нехватки сил. Однако есть данные о концентрации их подразделений на Луганском направлении.

"Боевые действия ведутся на Луганском направлении, и там несколько российских ударных подразделений понесли большие потери в результате дезертирства подразделений", — отметил Кивисельг.

Также он добавил, что на этом направлении в конце января или феврале может произойти большое количество атак.

"Вместе с тем концентрация сил в одном месте означает, что такой атакующей активности нельзя ожидать по другим направлениям, потому что для этого просто не хватает сил", — объяснил представитель эстонской разведки.

Антс Кивисельг считает, что войска противника смогли добиться определенных успехов, в частности в районе Марьинки Донецкой области, где проводили атаки с флангов вместо прямого штурма позиций.

"Это требует, чтобы подразделения были хорошо обучены и управляемы, к счастью, таких подразделений в России немного, это одно из немногих случаев", — объяснил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что британская газета Financial Times сказала, когда РФ может планировать масштабное наступление по всей линии фронте.