"Обстановка очень напряженная": Сырский назвал направления на фронте, где сейчас очень тяжело

Враги атакуют артиллерией, дронами и минометами

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский провел работу на Бахмутском и Северском направлениях. Он рассказал об обстановке.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, обстановка на этих двух направлениях остается крайне напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий

"В ходе работы заслушал командиров по выводам по оценке обстановки и предложению по дальнейшему ведению боевых действий. Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте продолжаются бои за Авдеевку. В восточной части города по состоянию на 19 января ухудшилась ситуация. Оккупанты используют погодные условия и атакуют позиции ВСУ на "Царской охоте" и на юг от Каменки. Аналитики отмечают, что украинские воины нуждаются, в частности, в дронах с тепловизорами. В плохую погоду только эти приспособления могут им помочь.