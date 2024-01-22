"Обстановка вкрай напружена": Сирський назвав напрямки на фронті, де зараз дуже важко

Вороги атакують артилерією, дронами та мінометами

Командувач Сухопутними військами України генерал Олександр Сирський провів роботу на Бахмутському та Сіверському напрямках. Він розповів про ситуацію.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі. За його словами, ситуація на цих двох напрямках залишається вкрай напруженою і характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та веденням штурмових дій

"В ході роботи заслухав командирів по висновкам з оцінки обстановки та пропозиції щодо подальшого ведення бойових дій. Також на місцях були прийняті всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті тривають бої за Авдіївку. У східній частині міста станом на 19 січня погіршилася ситуація. Окупанти використовують погодні умови та атакую позиції ЗСУ на "Царській охоті" та на південь від Кам’янки. Аналітики зазначають, що українські воїни потребують, зокрема, дронів з тепловізорами. У погану погоду тільки ці пристрої можуть їм допомогти.