Чергова ціль для ЗСУ: РФ перекинула новий корабель у бухту Севастополя (фото)

На знімку видно щонайменше два бойові кораблі

Після знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" у бухті Севастополя росіяни перекинули туди нове бойове судно.

Як повідомив аналітик MT Anderson у соцмережі X, це стало зрозуміло з нового супутникового знімка, зробленого апаратом Sentinel 6 січня.

За його словами, згідно з останньою інформацією у Севастополі можна помітити малий ракетний корабель класу "Каракурт" на вході до бухти. Він припускає, що йдеться про корабель "Циклон", який перебуває там уже деякий час.

Водночас аналітик зазначає, що на знімку можна побачити ще один бойовий корабель. Спочатку він припустив, що це може бути великий десантний корабель класу Іван Грен, а саме Петро Моргунов. Проте пізніше він уточнив, що інші знімки показують, що це був не "Іван Грен".

Разом з тим він додав, що там напевно був розвідувальний корабель "Іван Хурс", разом з декількома іншими суднами.

Нагадаємо, що ЗСУ атакували порт у Феодосії в ніч проти 26 грудня. У Росії визнали, що пошкоджено великий десантний корабель "Новочеркаськ", але заявили, що натомість нібито знищили два українські літаки. Про ступінь пошкоджень корабля окупанти нічого не повідомили.

Втім, на супутникових знімках помітно, що від нього практично нічого не залишилося.