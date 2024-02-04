Вычислил по звездам: OSINT-аналитик показал, где был уничтожен российский катер "Ивановец" (карта)

Это рядом с бухтой озера Донузлав

OSINT-исследователи установили, где был уничтожен российский катер "Ивановец", на котором могло погибнуть 40 оккупантов. Нашли его довольно оригинальным методом.

Геолокацию установил OSINT-исследователь под псевдонимом D. mojavensis. Он объяснил, что её удалось вычислить с помощью звезд.

Дело в том, что на видео операции, которое опубликовало ГУР МО, были видны звезды, в частности, Бетельгейзе. Он сопоставил их положение на видео с их реальным положением на небе и пришел к выводу, что координаты, где произошла атака выглядят следующим образом: ~ 45.3106, 32.8153. Это примерно в 13,5 км от бухты озера Донузлав.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал информацию о потопленном российском корабле "Ивановец", который кое в чем отличается от своих собратьев по проекту 1241. Он стал одним из более чем 40 катеров, чье строительство началось еще во времена СССР, но имеет одно важное отличие.

Также мы сообщали о том, что ВМСУ прокомментировали уничтожение ракетного катера "Ивановец".