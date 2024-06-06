Під прицілом — черговий "Епіцентр": росіяни вдарили по Херсонщині, які наслідки (фото та відео)

Станом на ранок відомо, що 3 людини дістали поранення

Російські окупаційні війська уночі 6 червня знов атакували Херсон та область. У результаті ударів в огні опинилися три житлові будинки та авто, будівельний гіпермаркет "Епіцентр" та господарчі споруди.

Про це повідомили голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін та Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС). Інформація з'явилась у Telegram.

В ДСНС уточнили, що на відміну від харківського, в Херсоні "Епіцентр" не діє.

"Цієї ночі армія РФ невпинно завдавала удари по Херсону. Одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Своєю чергою Прокудін повідомив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. "Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дніпровське, Львове, Качкарівка, Зміївка, Інгулець, Станіслав, Михайлівка, Чорнобаївка, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Кізомис, Берислав, Берегове, Садове, Іванівка, Інженерне та місто Херсон", — написав він.

Через обстріли пошкоджено 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади, торговий центр та магазин. Пошкоджені автомобілі та лінія інтернет-мережі.

Станом на ранок відомо, що 3 людини дістали поранення.

За інформацією голови регіону, Сили протиповітряної оборони знищили 5 "Shahed-131/136 над Херсонщіною.

Херсонські вогнеборці гасили пожежі до самого ранку. Тим часом ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у росіян з’явилася нова тактика обстрілів.