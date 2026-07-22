Павлоград почали методично крити КАБами: у чому змінилася тактика Росії

Ще одне місто в Україні зіткнулося із серйозною загрозою

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У середині липня 2026 року Павлоград у Дніпропетровській області вперше зазнав удару КАБом (керована авіаційна бомба). Внаслідок бомбардування загинуло двоє, поранено 13 людей.

Судячи з моніторингових каналів, РФ продовжує бомбардування міста цим видом зброї. Місто з населенням у 100 тисяч людей зіткнулося з новою, небезпечною загрозою, повідомляє "Телеграф".

Павлоград — місто у Дніпропетровській області України, центр Павлоградського району та центр Західного Донбасу. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну отримав почесну відзнаку – Місто-герой України. На цей час місто знаходиться на відстані близько 100 км від лінії фронту.

Павлоград на карті України/Фото: deepstatemap

Павлоград на карті

Яка небезпека КАБів

Керовані авіабомби несуть велику загрозу. Величезна вага вибухової речовини й висока точність роблять цю зброю смертоносною. Крім того, бомба, що падає з висоти, пробиває дахи та міжповерхові перекриття, вибухаючи всередині будівлі, що викликає повне обвалення під’їздів або секцій будинків. У Павлограді КАБ упав поряд із багатоповерховим будинком, наслідки удару жахають.

Наслідки удару по Павлограду 20 липня

Наслідки удару по Павлограду 20 липня

Наслідки удару по Павлограду 20 липня

Наслідки удару по Павлограду 20 липня

Наслідки удару по Павлограду 20 липня/Фото: t.me/pavlogradmrada

Що таке КАБ

Керована авіаційна бомба – це боєприпас, що має аеродинамічні поверхні та системи наведення для збільшення ймовірності влучення в ціль.

Ця зброя вважається високоточною завдяки використанню модуля управління та корекції (УМПК) – це фактично накладні крила для бомби, за допомогою яких збільшується її дальність. Точність влучення забезпечується GPS-навігацією.

Які керовані авіабомби Росія застосовує для атак по Україні

Росія використовує для війни проти України різні авіабомби, у тому числі ФАБ-500 вагою 500 кг, ФАБ-1500 вагою 1500 кг та ФАБ-3000 (вага 3 тонни). Також ворог застосовує плануючі касетні авіабомби "Дрель" та фугасні авіабомби радянського виробництва.

Якою може бути дальність ударів КАБами

Чим вище і на більшій швидкості літак здійснює скидання бомби, тим далі вона летить. Літаки РФ (Су-34, Су-35) зазвичай скидають КАБи з висоти 8-14 км на відстані 40-70 км від лінії фронту. Додамо, що Росія постійно вдосконалює КАБи й збільшує дальність ураження ними. Ефективної протидії КАБам поки що немає, адже ППО не дістає до носіїв. Через це РФ кошмарить низку прифронтових міст — Харків, Запоріжжя, Краматорськ, Херсон, а тепер — і Павлоград.

Зазначимо, РФ атакувала Павлоград КАБами 22 липня. За даними моніторингів, у місті було зафіксовано одразу чотири цілі.