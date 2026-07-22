Павлоград почали методично крити КАБами: у чому змінилася тактика Росії
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Ще одне місто в Україні зіткнулося із серйозною загрозою
У середині липня 2026 року Павлоград у Дніпропетровській області вперше зазнав удару КАБом (керована авіаційна бомба). Внаслідок бомбардування загинуло двоє, поранено 13 людей.
Судячи з моніторингових каналів, РФ продовжує бомбардування міста цим видом зброї. Місто з населенням у 100 тисяч людей зіткнулося з новою, небезпечною загрозою, повідомляє "Телеграф".
Павлоград — місто у Дніпропетровській області України, центр Павлоградського району та центр Західного Донбасу. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну отримав почесну відзнаку – Місто-герой України. На цей час місто знаходиться на відстані близько 100 км від лінії фронту.
Яка небезпека КАБів
Керовані авіабомби несуть велику загрозу. Величезна вага вибухової речовини й висока точність роблять цю зброю смертоносною. Крім того, бомба, що падає з висоти, пробиває дахи та міжповерхові перекриття, вибухаючи всередині будівлі, що викликає повне обвалення під’їздів або секцій будинків. У Павлограді КАБ упав поряд із багатоповерховим будинком, наслідки удару жахають.
Що таке КАБ
Керована авіаційна бомба – це боєприпас, що має аеродинамічні поверхні та системи наведення для збільшення ймовірності влучення в ціль.
Ця зброя вважається високоточною завдяки використанню модуля управління та корекції (УМПК) – це фактично накладні крила для бомби, за допомогою яких збільшується її дальність. Точність влучення забезпечується GPS-навігацією.
Які керовані авіабомби Росія застосовує для атак по Україні
Росія використовує для війни проти України різні авіабомби, у тому числі ФАБ-500 вагою 500 кг, ФАБ-1500 вагою 1500 кг та ФАБ-3000 (вага 3 тонни). Також ворог застосовує плануючі касетні авіабомби "Дрель" та фугасні авіабомби радянського виробництва.
Якою може бути дальність ударів КАБами
Чим вище і на більшій швидкості літак здійснює скидання бомби, тим далі вона летить. Літаки РФ (Су-34, Су-35) зазвичай скидають КАБи з висоти 8-14 км на відстані 40-70 км від лінії фронту. Додамо, що Росія постійно вдосконалює КАБи й збільшує дальність ураження ними. Ефективної протидії КАБам поки що немає, адже ППО не дістає до носіїв. Через це РФ кошмарить низку прифронтових міст — Харків, Запоріжжя, Краматорськ, Херсон, а тепер — і Павлоград.
Зазначимо, РФ атакувала Павлоград КАБами 22 липня. За даними моніторингів, у місті було зафіксовано одразу чотири цілі.