Купа уламків і зруйновані квартири: як Краматорськ приходить до тями від авіаударів (репортаж)

РФ продовжує скидати бомби на мирне населення України

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У вівторок, 4 серпня, Росія атакувала Краматорськ (Донецька область) двома авіабомбами ФАБ-500. Основний удар припав на цивільну інфраструктуру міста.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав кадри, зроблені після обстрілу Краматорська. На щастя, обійшлося без смертей, щоправда, поранення отримали понад 20 громадян.

Внаслідок авіаудару військ РФ по Краматорську постраждали 24 особи. У 14-поверховому житловому будинку спалахнула масштабна пожежа. Співробітники ДСНС врятували із заблокованих квартир 9 осіб, включаючи трьох маломобільних громадян, а ще 4 мешканців евакуювали у безпечне місце. Займання вдалося локалізувати на площі 2300 квадратних метрів. За попередніми даними, пошкодження отримали 6 багатоповерхівок, 2 навчальні заклади, 8 легкових автомобілів та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Краматорську/Фото: Ян Доброносов/ "Телеграф"

Зазначимо, Краматорськ та інші прифронтові міста України постійно стикаються із бомбардуваннями РФ. Авіабомби несуть велику загрозу. Величезна вага вибухової речовини та висока точність (стосується КАБів) роблять цю зброю смертоносною. Крім того, бомба, що падає з висоти, пробиває дахи та міжповерхові перекриття, вибухаючи всередині будівлі, що викликає повне обвалення під’їздів або секцій будинків. Нещодавно Росія вперше застосувала КАБи по Павлограду.