Дрони летять атакувати Росію, а у окупантів блекаут. Хронологія війни – день 1623
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4 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі вівторок, 4 серпня. Поки росіяни продовжують тиснути на фронті, Україна завдає ударів. Зокрема нова доба почалась з того, що на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зникло світло.
Як проходить 1623-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Близько 400 дронів летять атакувати Росію та окуповані території.
Про те, що відбувалося 3 серпня, читайте у трансляції: Іран передумав бити по Україні, а у Дніпрі пожежа після прильоту. Хронологія війни – день 1622
Із ситуацією в Україні 2 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Удари КАБ по Запоріжжю та небезпечний витік "хімії" на Полтавщині. Хронологія війни – день 1621
Про новини та події 1 серпня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи у Харкові та атака на Київщину. Хронологія війни – день 1619