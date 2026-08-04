Дроны летят атаковать Россию, а у оккупантов блэкаут. Хронология войны – день 1623
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4 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
На календаре вторник, 4 августа. Пока россияне продолжают давить на фронте, Украина наносит удары. В частности, новые сутки начались с того, что на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей исчез свет.
Как проходит 1623 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 Около 400 дронов летят атаковать Россию и оккупированные территории.
О том, что происходило 3 августа, читайте в трансляции: Иран передумал бить по Украине, а в Днепре пожар после прилета. Хронология войны – день 1622
С ситуацией в Украине 2 августа можно ознакомиться в этом материале: Удары КАБ по Запорожью и опасная утечка "химии" на Полтавщине. Хронология войны – день 1621
О новостях и событиях 1 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Взрывы в Харькове и атака на Киевщину. Хронология войны – день 1619