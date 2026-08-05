Удар росіян по автобусу у Запоріжжі та атака дронів на РФ. Хронологія війни – день 1624

5 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 5 серпня. Російські війська продовжують терор цивільного населення. Повітряні обстріли українських міст тривають. Також напруженою залишається ситуація на фронті, адже ворог посилює тиск на більшості напрямків.

Як проходить 1624-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 РФ атакувала дроном муніципальний транспорт у Запоріжжі. Обійшлося без постраждалих, — ОВА.

Автобус після удару росіян у Запоріжжі

В український полон потрапили іноземці з 51 країни світу, — уповноважений з прав людини Лубінець.

Близько 400 дронів полетіли атакувати Росію та тимчасово окуповані території.

Напрямок руху дронів на карті

Про те, що відбувалося 4 серпня, читайте у трансляції: Вибухи у Києві та удар по території лікарні у Запоріжжі. Хронологія війни – день 1623

Із ситуацією в Україні 3 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Іран передумав бити по Україні, а у Дніпрі пожежа після прильоту. Хронологія війни – день 1622

Про новини та події 2 серпня "Телеграф" розповідав тут: Удари КАБ по Запоріжжю та небезпечний витік "хімії" на Полтавщині. Хронологія війни – день 1621