Атака дронов на оккупантов и итоги "Рамштайна". Хронология войны — день 1577

19 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре пятница, 19 июня. Российские войска не сбавляют давление на фронте, пока украинские дроны летят атаковать РФ и оккупированные территории. Тем временем Украина получает положительные сигналы от партнеров по усилению помощи.

Как проходит 1577-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Во временно оккупированном Луганске раздались взрывы. Также взрывы слышны во временно оккупированном Крыму и Мариуполе. Предварительно известно об атаке дронов.

Пожар после взрывов в Луганске

$4 млрд новой помощи для Украины и рекордные взносы в PURL, — Федоров сообщил о результатах 35-го заседания в формате "Рамштайн".

"Наши ключевые приоритеты неизменны: программа PURL и усиление ПВО, дальнобойная артиллерия и украинские дроны. Именно вокруг них сосредоточены основные решения партнеров", — отметил министр.

Враг атаковал беспилотником автозаправку на Запорожье. Возник пожар. Предварительно, без пострадавших, – Запорожская ОВА.

Пожар на АЗС после атаки. Фото: ОВА

Украина и Польша имеют общие интересы безопасности из-за агрессии РФ, — Зеленский. Президент провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Брюсселе.

Стороны обсудили двустороннюю повестку дня, европейскую интеграцию Украины и вызовы для стран Европы из-за российской агрессии.

О том, что происходило 18 июня, читайте в трансляции: Россияне пытались прорваться возле Малой Токмачки. Хронология войны — день 1576

Ситуацией в Украине 17 июня можно ознакомиться в этом материале: Зеленский встретится с Рютте, а в Запорожье остановки защитят от дронов. Хронология войны — день 1575

О новостях и событиях 16 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Окно возможностей для Украины и авиакатастрофа с военным самолетом. Хронология войны — день 1574