Атака дронів на окупантів та підсумки "Рамштайну". Хронологія війни - день 1577

19 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі пʼятниця, 19 червня. Російські війська не зменшують тиск на фронті, поки українські дрони летять атакувати РФ та окуповані території. Тим часом Україна отримує позитивні сигнали від партнерів щодо посилення допомоги.

Як проходить 1577-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Також вибухи чутно у тимчасово окупованому Криму та Маріуполі. Попередньо відомо про атаку дронів.

Пожежа після вибухів у Луганську

$4 млрд нової допомоги для України та рекордні внески в PURL, — Федоров повідомив про результати 35-го засідання у форматі "Рамштайн".

"Наші ключові пріоритети незмінні: програма PURL і посилення ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. Саме навколо них зосереджені основні рішення партнерів", — зазначив міністр.

Ворог атакував безпілотником автозаправку на Запоріжжі. Виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих, — Запорізька ОВА.

Пожежа на АЗС після атаки. Фото: ОВА

Україна і Польща мають спільні безпекові інтереси через агресію РФ, — Зеленський. Президент провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Брюсселі.

Сторони обговорили двосторонній порядок денний, європейську інтеграцію України та виклики для країн Європи через російську агресію.

Про те, що відбувалося 18 червня, читайте у трансляції: Росіяни намагались прорватись біля Малої Токмачки. Хронологія війни — день 1576

Ситуацією в Україні 17 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зеленський зустрінеться з Рютте, а у Запоріжжі зупинки захистять від дронів. Хронологія війни — день 1575

Про новини та події 16 червня "Телеграф" розповідав тут: Вікно можливостей для України та авіакатастрофа з військовим літаком. Хронологія війни — день 1574