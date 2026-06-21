Вибухи у Сумах та численні дрони над Україною. Хронологія війни - день 1579

21 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі неділя, 21 червня. Російській окупанти поступово збільшують тиск на фронті. Тим часом не припиняються повітряні атаки ворога, адже нова доба починається також з повітряної тривоги та пусків повітряних цілей. Та окупанти отримують удари у відповідь — зокрема близько 300 дронів летять у напрямку ТОТ та Росії.

Як проходить 1579-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Сумах було чутно вибух. Над містами України фіксуються дрони.

У Полтаві внаслідок обстрілу РФ травмовано 11 людей, серед яких пʼятеро дітей. Також у частини споживачів аварійне відключення електропостачання.

Про те, що відбувалося 20 червня, читайте у трансляції: Наслідки атаки на поштовий термінал під Харковом. Хронологія війни — день 1578

Ситуацією в Україні 19 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Нові заяви Трампа про Україну та позбавлення Зеленського польського ордену. Хронологія війни — день 1577

Про новини та події 18 червня "Телеграф" розповідав тут: Росіяни намагались прорватись біля Малої Токмачки. Хронологія війни — день 1576