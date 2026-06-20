Польща хоче місце на перемовинах, а Росія зменшила тиск на фронті. Хронологія війни - день 1578

20 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі субота, 20 червня. Російські окупанти відчутно зменшили тиск на фронті, адже за минулу добу сталось 131 бойове зіткнення. Проте левова частка зусиль ворога систематично спрямована на Покровський та Гуляйпільські напрямки. Тим часом Україна намагається нівелювати загрозу з боку Білорусі, адже президент Володимир Зеленський поставив ультиматум правителю РБ Олександру Лукашенку.

Як проходить 1578-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 20 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Сімферополі чутно вибухи.

Польща має брати безпосередню участь у перемовинах з РФ, інакше ми не будемо дотримуватися жодної з угод, — прем'єр-міністр Польщі Туск.

Про те, що відбувалося 19 червня, читайте у трансляції: Нові заяви Трампа про Україну та позбавлення Зеленського польського ордену. Хронологія війни — день 1577

Ситуацією в Україні 18 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни намагались прорватись біля Малої Токмачки. Хронологія війни — день 1576

Про новини та події 17 червня "Телеграф" розповідав тут: Зеленський зустрінеться з Рютте, а у Запоріжжі зупинки захистять від дронів. Хронологія війни — день 1575